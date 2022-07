Ο Φερστάπεν έκανε… περίπατο στο Grand Prix της Γαλλίας

Την έβδομη εφετινή νίκη του και συνολικά 27η στην καριέρα του στη Formula 1 πανηγύρισε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν!

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εκμεταλλεύθηκε την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari στον 18ο γύρο και πρώτευσε στο γκραν πρι της Γαλλίας που διεξήχθη στο “Circuit Paul Ricard” και το οποίο ήταν ο 12ος αγώνας της χρονιάς.

Ο Ολλανδός οδηγός άφησε στην δεύτερη θέση τον Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ με το έτερο «ασημένιο βέλος», ο οποίος προσπέρασε τη Red Bull του Σέρχιο Πέρες στον 51ο γύρο.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Φερστάπεν αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του έναντι του Λεκλέρκ στην κατάταξη των οδηγών (233 βαθμοί έναντι 170), ενώ αυτό συνέβη και με την αυστριακή ομάδα (399-314), η οποία είδε και τα δύο μονοθέσιά της να βαθμολογούνται, την ώρα που μόνο ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ πήρε βαθμούς για λογαριασμό της Ferrari.

MAX VERSTAPPEN WINS IN FRANCE!!!

A dominant display by the Dutchman who didn’t put a foot wrong to take glory at Le Castellet 👊#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022