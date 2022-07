Formula 1: Νέα καταστροφή για τη Ferrari – Κατέληξε στον τοίχο ο Λεκλέρ

Νέα απίστευτη ατυχία για τη Ferrari, η οποία είδε τον πρωτοπόρο του Grand Prix της Γαλλίας, Σαρλ Λεκλέρ να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου και να καταλήγει στον τοίχο.

Άδοξο τέλος και νέα καταστροφή για τον Σαρλ Λεκλέρ και τη Ferrari!

Ο Μονεγάσκος πιλότος, ο οποίος είχε την pole position, έχασε τον έλεγχο στον 18ο γύρο κι ενώ βρισκόταν στην πρώτη θέση!

Absolute heartbreak for Leclerc and Ferrari 💔 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/qUmPlzWEVn

Ο Λεκλέρ κατέληξε στις μπαριέρες και τα όνειρα για την κατάκτηση του τίτλου ουσιαστικά κάνουν «φτερά», ειδικά αν ο Μαξ Φερστάπεν πάρει τη νίκη.Ο Ολλανδός της Red Bull βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα, μετά την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας.

LAP 18/53

CHARLES LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!

The Ferrari driver hits the wall at Turn 11!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/5SL5xQcmUc

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022