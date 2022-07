Σιάτλ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς – Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς συγκλονίζει τις ΗΠΑ, με έναν άνδρα να πέφτει νεκρός και έξι να τραυματίζονται αφότου άνοιξε πυρ σε προάστιο του Σιάτλ.

Η αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο βρήκε τους τραυματίες μαζί με ένα πλήθος συγκεντρωμένο μετά τον πυροβολισμό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ομάδα πυροσβεστών προσπαθούσε να βοηθήσει έναν σοβαρά τραυματισμένο 32χρονο.

Please see attached press release regarding this morning’s shooting in downtown Renton. pic.twitter.com/0EOkPXihs1

— Renton Police Dept. (@RentonpdWA) July 23, 2022