Η υπουργός Εξωτερικών Λις Τρας από την άλλη φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στο φαίνεσθαι, διεκδικώντας επικοινωνιακά τον τίτλο της πολιτικής κληρονόμου της «Σιδηράς Κυρίας».

Κατηγορήθηκε πολλές φορές ότι στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας για την κομματική ηγεσία προσποιούνταν τη Μάργκαρετ Θάτσερ.

Η ίδια έχει πάντως δώσει πολλές αφορμές με φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοπιάροντας ξεκάθαρα εμφανίσεις της πρώτης γυναίκας που ανέλαβε την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία και έγινε η μακροβιότερη «ένοικος» της Ντάουνινγκ Στριτ στον 20ο αιώνα.

Obviously I get Truss was trying to channel Thatcher with this visit, but she must have been absolutely boiling in that outfit – it’s unseasonably warm in Moscow, was 2°C yesterday pic.twitter.com/FwimLduskF

— max seddon (@maxseddon) February 10, 2022