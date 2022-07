Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε Λισάντρο Μαρτίνεζ

Το σίριαλ της μεταγραφής του Λισάντρο Μαρτίνεζ έφτασε στο τέλος του. Ο Αργεντίνος αμυντικός είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως ανακοίνωσε ο Αγγλικός σύλλογος.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αναφέρουν ότι απομένει να περάσει ο Αργεντινός αμυντικός σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς και να συμφωνηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες αναφορικά με το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 24χρονος στόπερ. Εν συνεχεία, θα απομένει μονάχα η διευθέτηση της βίζας που θα πάρει ο παίκτης για να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μαρτίνεζ να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Μάντσεστερ μέχρι το 2027.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez

— Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022