Πριν από δύο χρόνια, οι μετεωρολόγοι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγαν ένα ενδιαφέρον πείραμα, κάνοντας υποθετική πρόβλεψη για το πού μπορεί να φτάσουν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες το 2050.

Οι επιστήμονες στο Μετεωρολογικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου μελέτησαν τα κλιματικά μοντέλα μεγάλης εμβέλειας το καλοκαίρι του 2020 για να δουν τις θερμοκρασίες που ενδεχομένως να επικρατούσαν τρεις δεκαετίες αργότερα.

«Δεν είναι πραγματική πρόγνωση καιρού» τόνιζαν τότε στο Met Office.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi

— Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022