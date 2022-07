Σε πύρινη κόλαση έχει μετατραπεί η περιοχή της Μεσογείου. Εκτός από τη χώρα μας που για ακόμη ένα καλοκαίρι καλείται να παλέψει με πύρινα μέτωπα που εκδηλώνονται σε διάφορα σημεία, τεράστια μάχη δίνουν με τις φλόγες η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Περισσότερα από 1.000 στελέχη της Πυροσβεστικής προσπαθούν να ελέγξουν τις πυρκαγιές στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Υπενθυμίζεται πως από χθες το μεσημέρι συνδράμουν στον αγώνα αυτόν και τα δύο Canadair που έστειλε ως βοήθεια η Ελλάδα.

Τα ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη ζητήθηκαν από την ίδια τη Γαλλία, η οποία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει να αντιμετωπίσει δασικές πυρκαγιές που καίνε στο διαμέρισμα Gironde, όπου 11.300 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Σημειώνεται πως έως σήμερα έχουν καεί 18.000 στρέμματα γης.

🇫🇷 👩‍🚒 About 1,000 #firefighters , supported by six water-bomber aircraft, were battling on Thursday to bring under control two wildfires in southwestern #France that have already burnt almost 4,000 hectares. pic.twitter.com/bIpqVDDVBk

Παράλληλα, τρομάζει η πρόβλεψη του Meteo – France για τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται να σημειωθούν στη Γαλλία τη Δευτέρα.

«Τρελές προβλέψεις από το Météo-France για τη Δευτέρα! Μεταξύ 40 και 42° ή περισσότερο, στις δυτικές περιοχές. Καθώς ο άνεμος στην ηπειρωτική χώρα απαιτεί σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές μεγάλη προσοχή, ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει και θα παραμείνει πολύ υψηλός. Οι σκέψεις και η βαθιά μας εκτίμηση στους πυροσβέστες μας».

Affolantes prévisions de Météo-France pour lundi ! Entre 40 et 42° voire plus, dans les régions de l’ouest. Avec un vent de terre prévu sur certaines de ces régions grande prudence, les risques d’incendies restent et resteront très élevés. Pensées et estime pour nos pompiers. pic.twitter.com/3XkRF8Sdok

Στην Ισπανία οι φωτιές που καίνε σε τμήματα της Εξτρεμαδούρα, περιοχής στα σύνορα με Πορτογαλία και της κεντρικής περιοχής Καστίλλης και Λεόν, οδήγησαν στην εκκένωση τεσσάρων ακόμη μικρών χωριών την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Στην Καταλονία, στα βορειοανατολικά, οι Αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των κατασκηνώσεων και τις αθλητικές δραστηριότητες σε 275 πόλεις και χωριά για να αποτρέψουν τους κινδύνους πυρκαγιάς και περιόρισαν τις αγροτικές εργασίες.

Several European countries including France, Spain and Turkey are dealing with wildfires brought on by an intense heatwave.

In Portugal, one journalist filmed himself caught up in the middle of a fire. pic.twitter.com/IWs97jT7VE

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 15, 2022