Ιταλία: Ο Ματαρέλα δεν έκανε δεκτή την παραίτηση Ντράγκι

Σε τεντωμένο σκοινί η κυβέρνηση στην Ιταλία, καθώς ο Μάριο Ντράγκι υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή από τον πρόεδρο, Σέρτζιο Ματαρέλα, με τον τελευταίο να ζητά από τον Ιταλό πρωθυπουργό να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο.

Ο τεχνοκράτης Ιταλός πρωθυπουργός τόνισε, σε σχετική ανακοίνωση, ότι ο συνασπισμός εθνικής ενότητας που στήριζε την κυβέρνησή του δεν υπάρχει πια.

Όπως υπογράμμισε, η μη συμμετοχή των Πέντε Αστέρων στην ψήφο εμπιστοσύνης ήταν «πολύ σημαντική από πολιτική άποψη».

Ως εκ τούτου, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνησή του έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Γερουσία της Ιταλίας.

