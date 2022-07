Επιμένει στην αντίθεση του όσον αφορά την πώληση νέων F-16 στην Τουρκία ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Άντριου Ντεζιντέριο, συντάκτης του Politico για θέματα εθνικής ασφάλειας και διπλωματίας των ΗΠΑ, σε συζήτηση που είχε με τον Μενέντεζ, αμερικανός γερουσιαστής του κατέστησε σαφές ότι «δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από την αντίθεσή του για την πώληση F-16 στην Τουρκία».

NEW: Menendez tells me the Foreign Relations Committee is eyeing a business meeting NEXT WEEK to vote on a resolution of ratification for Finland and Sweden to join NATO.

