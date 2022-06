«Οι ΗΠΑ δεν προσέφεραν τίποτα στην Τουρκία και δεν τους ζητήθηκε τίποτα από την Τουρκία», στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Φινλανδία και τη Σουηδία, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτοτείο Reuters, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι υπήρξαν διαρκείς τεχνικές συνομιλίες σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, υπογραμμίζοντας όμως πως «το Κογκρέσο θα έχει τον τελικό λόγο για οποιεσδήποτε τέτοιες πωλήσεις».

Ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, την Τετάρτη. Ο Ερντογάν, πριν αναχωρήσει για τη Μαδρίτη την Τρίτη και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα της πώλησης των F-16, λέγοντας ότι καθυστερεί την Άγκυρα.

Η πώληση αμερικανικών όπλων στη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Τουρκία αμφισβητήθηκε, ύστερα από την απόκτηση από την Άγκυρα των ρωσικής κατασκευής αμυντικών πυραυλικών συστημάτων S-400, γεγονός που προκάλεσε αμερικανικές κυρώσεις, καθώς και την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Ωστόσο, αφού η Άγκυρα έδωσε τελικά το «πράσινο φως» για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, η Celeste Wallander, βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, εμφανίστηκε να δηλώνει δημοσίως πως «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας».

NEW on US policy on Turkish F16s: On the record from Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Celeste Wallander: «The US fully supports Turkey’s modernization plans for Turkey’s F-16 fleet…

— Nick Schifrin (@nickschifrin) June 29, 2022