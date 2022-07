Νέο «καμπανάκι» χτυπάει η Eurostat σχετικά με τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μειώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ ανακοίνωσε συγκεκριμένα νούμερα, την ώρα που η «Γηραιά Ήπειρος» έχει κλονιστεί από τους δύο εκατομμύρια και πλέον θανάτους λόγω του κοροναϊού.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθυσμός των 27 χωρών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε σχεδόν κατά 172.000 από τον περασμένο χρόνο και πάνω από 656.000 από τον Ιανουάριο του 2020.

🧑‍🤝‍🧑The EU’s population decreased in 2021, from 447 million on 1 January 2021 to 446.8 on 1 January 2022.

🔸The negative natural change (more deaths than births) outnumbered the positive net migration for a second year.

