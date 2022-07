Πέθανε ο Ελ Κιού Τζόουνς

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από την ζωή το περασμένο Σάββατο 9 Ιουλίου στο Λος Αντζελες ο Ελ Κιού Τζόουνς, μορφή σε σπουδαίες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, κυρίως γουέστερν, μερικά από τα οποία, απέκτησαν κορυφαία θέση στο είδος. Ένα από αυτά ήταν η «Αγρια συμμορία» («The wild bunch», 1969) του Σαμ Πέκινπα, σκηνοθέτης με τον οποίο, ο Τζόουνς είχε κυριολεκτικά ταυτιστεί. Επαιξε σε όλα τα γουέστερν του Πέκινπα κρατώντας μικρούς ρόλους: «Εκδικητές της ερήμου» (Ride the high country, 1962), «Ταξιαρχία των εκδικητών» (Major Dundee, 1965), «Γύπες πάνω από την έρημο» (The ballad of Cable Hogue, 1970), «Μεγάλη μονομαχία» (Pat Garrett and Billy the Kid, 1973).

Με τα βαθουλωμένα ζυγωματικά του, το «σκαμμένο» πρόσωπό του και τα σχιστά μάτια του, ο Τεξανός Τζόουνς (Mπομόν, 19/8/1927), ένας ψηλός, εξαιρετικά ισχνός άντρας, μπορούσε να προκαλέσει φόβο απλώς και μόνο με την συνήθως απειλητική παρουσία του. Ο Τζόουνς αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του από Τζούστους Μακ Κουίν σε L. Q. Jones γιατί έτσι λεγόταν ο ήρωάς του στην πρώτη κινηματογραφική εμφάνισή του, το πολεμικό δράμα «Ας ζήσουμε σήμερα» («Battle Cry», 1955) που σκηνοθέτησε ο Ραούλ Γουόλς.

Δεν υπήρξε σχεδόν ποτέ πρωταγωνιστής, όμως ο Τζόουνς μπορούσε να «κλέψει» την παράσταση με τις «μεταμορφώσεις» του σε άψογους «κακούς» της μεγάλης ή της μικρής οθόνης, «αποστολή» των οποίων ήταν η ταλαιπωρία του πρωταγωνιστή όπως για παράδειγμα συνέβη ανάμεσα σε αυτόν και τον Κλιντ Ιστγουντ στο γουέστερν του Τεντ Ποστ «Κρεμάστε τους ψηλά» («Hang ‘em high»,1968).

Οι εμφανίσεις του Τζόουνς σε ταινίες και σειρές της τηλεόρασης ξεπέρασαν τις 160 και σε ότι αφορά την τηλεόραση έκανε περάσματα από αρκετά γουέστερν όπως το «Rawhide», το «Gunsmoke», το «Wagon train» και το «The Virginian».

Πολλοί θα θυμούνται τον Τζόουνς και στο «Καζίνο» (1995) του Μάρτιν Σκορσέζε όπου μοιράστηκε μια θαυμάσια σκηνή της ταινίας με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Σκορσέζε ήταν ένας από τους σκηνοθέτες που ο Τζόουνς εκτιμούσε βαθύτατα όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.

O ίδιος o Tζόουνς σκηνοθετήσει μια κινηματογραφική ταινία, το «A boy and his dog» (1975) που σήμερα θεωρείται cult: αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα σε ένα τηλεπαθητικό σκυλί και ένα αγόρι και έχει ως πρωταγωνιστή τον Ντον Τζόνσον σε μια από τις πρώτες εμφανίσεις του.