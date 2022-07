H είδηση της υπαναχώρησης του Ίλον Μασκ από την συμφωνία αγοράς του Twitter έδωσε άμεσα ώθηση στην μετοχή της Tesla, που είχε δεχτεί σημαντικές πιέσεις όλο αυτό το διάστημα, καθώς η αγορά ανησυχούσε για την μετατόπιση του κέντρου βάρους του ενδιαφέροντος του ιδιοκτήτη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα δάνεια που θα έπρεπε να επωμιστεί, με εγγύηση τα περιουσιακά του στοιχεία και προφανώς τις μετοχές του στην Tesla, για να συγκεντρώσει τα 44 δισ. δολάρια του τιμήματος. Αναλυτές θεωρούν πως η εικόνα αυτή θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, με την μετοχή της Tesla να καλύπτει το έδαφος που είχε χάσει.

Βέβαια, ο τρόπος που διαλύθηκε η συμφωνία εξαγοράς του Twitter έδωσε λαβή και σε έτερες θεωρίες αναφορικά με τα πραγματικά κίνητρα του Μασκ.

Μια από αυτές, που έγινε viral από τους χρήστες της πλατφόρμας, είχε σημείο εκκίνησης ένα τιτίβισμα από τον Τζος Γουλφ, συνιδρυτή της Lux Capital, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, ισχυρίστηκε πως το όλο θέμα της αγοράς και κατόπιν της διαμάχης για τους ψεύτικους λογαριασμούς της πλατφόρμας στήθηκε από τον Μασκ, ο οποίος από την αρχή είχε ως μόνο στόχο να μπορέσει να πουλήσει stock options της Tesla που έληγαν συγκεντρώνοντας πάνω από 8,5 δισ. δολάρια. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και με την καταβολή της ρήτρας για τη διάλυση της συμφωνίας ύψους 1 δισ. δολαρίων, κατέληξε να… τσεπώσει πάνω από 7 δισ. δολάρια.

Elon’s 10-year Tesla options were about to expire, so he had to sell them. The Twitter bid did allow him to do that without his facing questions about why he was selling. And he sold at an excellent price! https://t.co/5aY9y3Zhao

— Henry Blodget (@hblodget) July 8, 2022