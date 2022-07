Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η πολιτική δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) πυροβολήθηκε πισώπλατα από έναν ένοπλο άνδρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη Νάρα.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει και σήμερα Σάββατο η Ιαπωνία, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε, η σορός του οποίου μεταφέρθηκε στο Τόκιο.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, που συνελήφθη επί τόπου, ομολόγησε ότι στοχοθέτησε σκοπίμως τον Άμπε, εξηγώντας στην αστυνομία ότι το έκανε επειδή πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνδεόταν με μια «συγκεκριμένη οργάνωση». Κάποια ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε μια θρησκευτική οργάνωση.

[Breaking News] Officials say former Japanese Prime Minister #Abe Shinzo has been confirmed #dead. He was reportedly #shot during a speech on Friday in the city of #Nara, near Kyoto.https://t.co/bZpiKm8wIN

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 8, 2022