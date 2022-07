This screen grab shows former Japanese prime minister Shinzo Abe lying on the ground after he was shot from behind by a man during an election campaign for the July 10, 2022 Upper House election in Nara, western Japan, July 8, 2022 in this photo taken by Kyodo. Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. TRIMMING TO CLOSE UP ABE IS NOT ALLOWED.

Υπέκυψε στα τραύματά του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) πυροβολήθηκε πισώπλατα από έναν ένοπλο άνδρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη Νάρα. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ιαπωνικό NHK. O πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έδινε τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την επίθεση που δέχτηκε από άνδρα εφοδιασμένος με «χειροποίητο», σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ, τουφέκι την ώρα που εκείνος εκφωνούσε ομιλία. Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο 42χρονος δράστης, ο οποίος ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα, ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει, χωρίς να είναι σαφείς ακόμη οι λόγοι της δυσαρέσκειας του άνδρα αυτού. Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού. Το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία και ο ίδιος «ανακρίνεται», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Καμιά ένδειξη ζωής μετά την επίθεση Από την πρώτη στιγμή, το πυροσβεστικό σώμα της πόλης επιβεβαίωσε ότι ο Άμπε, ο οποίος υπηρέτησε στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας (2006-2007, 2012-2020) δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστή. Ο αδελφός τού πρώην πρωθυπουργού, Nobuo Kishi, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τόκιο είπε ότι ο Σίνζο Άμπε υποβλήθηκε σε μετάγγιση αίματος και γίνονταν προσπάθειες να σωθεί η ζωή του.