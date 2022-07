Ουκρανία: Το Λουγκάνσκ είναι πλέον υπό ρωσικό έλεγχο – Τι ανακοίνωσε η Μόσχα

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την «απελευθέρωση του εδάφους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», αναφέρει το ρωσικό δίκτυο RIA. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι δυνάμεις των αποσχιστών στην ανατολική Ουκρανία έχουν καταφέρει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Λισιτσάνσκ, του τελευταίου προπύργιου της ουκρανικής αντίστασης.

Η Ρωσία έχει επικεντρώσει τις επιχειρησιακές προσπάθειές της στην αποχώρηση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, όπου οι δυνάμεις των αυτοαποκαλούμενων «λαϊκών δημοκρατιών» με την υποστήριξη της Μόσχας, μάχονται κατά του Κιέβου, από την έναρξη της πρώτης στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014.

Το υπουργείο Άμυνας αρχικά ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τα χωριά που βρίσκονται γύρω από το Λισιτσάνσκ, περικυκλώνοντας την περιοχή, ενώ τώρα γίνονται μάχες με τους Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί εντός της πόλης.

«Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, μάχονται εντός του Λισιτσάνσκ νικώντας συνολικά τον εχθρό, που έχει περικυκλωθεί», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πριν προβεί στην ανακοίνωση για την οριστική κατάληψη της πόλης στο δυτικό Λουγκάνσκ.

🇷🇺🇺🇦⚡The head of the Chechen Republic posted a new video. In the description, he once again noted that Lisichansk was completely liberated. pic.twitter.com/seWvOmAELF

