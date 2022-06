Επίσημο: Στη Μονακό ο Μιναμίνο

Παίκτης της Μονακό -και με κάθε επισημότητα πλέον- είναι ο Τακούμι Μιναμίνο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Premier League με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού, που για να τον προσθέσει στο ρόστερ της έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ιάπωνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας τεσσάρων ετών με τη Μονακό και αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του, που θα αγωνιστεί στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Thank you for everything during your time at the Reds, @takumina0116 ❤ pic.twitter.com/zo4gPwQA86

— Liverpool FC (@LFC) June 28, 2022