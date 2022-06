Τα νέα παγκόσμια δεδομένα για την πανδημία με την επέλαση της Όμικρον 4 και 5 παρουσίασε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού.

Υπάρχει αύξηση των συνολικών παγκόσμιων κρουσμάτων κατά 20% λόγω της Όμικρον 4 και Όμικρον 5 αποκάλυψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, προσθέτοντας πως η ικανότητα παρακολούθησης της Covid-19 απειλείται.

Οι αναφορές και οι γονιδιωματικές αλληλουχίες μειώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε το στέλεχος Όμικρον και να αναλύσουμε τις μελλοντικές αναδυόμενες παραλλαγές

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε πως τα κρούσματα αυξάνονται σε 110 χώρες, ενώ οι θάνατοι έχουν αυξηθεί σε 3 από τις 6 περιφέρειες του ΠΟΥ, παρ΄όλο που ο παγκόσμιος αριθμός παραμένει σχετικά σταθερός

