Σοκ για Βεράτι: Έπεσε θύμα κλοπής και του άρπαξαν τρία εκατ. ευρώ στην Ίμπιζα

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής, Μάρκο Βεράτι, έπεσε θύμα ληστείας την ώρα που απολάμβανε τις διακοπές του στην εξοχική έπαυλη του Βραζιλιάνου πρώην σούπερ σταρ Ρονάλντο, την οποία είχε νοικιάσει για τις διακοπές του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Diario de Ibiza», οι ληστές εισέβαλαν στη βίλα όπου διέμενε τις τελευταίες ημέρες ο 29χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, με τη Γαλλίδα σύζυγό του, και αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», ανάμεσα στα κλοπιμαία είναι ρολόγια, κοσμήματα και χρήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ώρα της ληστείας, ο Βεράτι και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στην έπαυλη.

Δείτε την ανάρτηση:

Marco Verratti’s Ibiza holiday home is robbed of over £2.5MILLION worth of cash and jewellery https://t.co/CO4X9cOypR pic.twitter.com/NWizjEa1nW

— MailOnline Sport (@MailSport) June 28, 2022