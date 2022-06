Προπονήθηκαν στο ΣΕΦ Γιάννης και Άλεξ Αντετοκούνμπο

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές, έπειτα από ακόμη μία απαιτητική σεζόν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα παραβλέψει τη… δουλειά.

Ο «Greek Freak» είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Το ότι προπονείται συνέχεια και δεν αφήνει τον εαυτό του και το σώμα του να επαναπαυτούν.

Έτσι, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μαζί με τον αδερφό του Άλεξ και το έριξαν στην προπόνηση για να παραμείνουν σε φόρμα.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Great session with the little bro @alex_ante34 pic.twitter.com/CxcE6SVsYI

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 26, 2022