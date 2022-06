Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου: Αθλήτρια λιποθύμησε στην πισίνα – Έπεσε στο νερό η προπονήτριά της

Ένα τρομακτικο συμβάν σημειώθηκε εχθές κατά τον τελικό του ελεύθερου προγράμματος του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο κολυμβητήριο της Βουδαπέστης.

Η Αμερικανίδα Ανίτα Άλβαρεζ έχασε τις αισθήσεις της ενώ εκτελούσε τη χορογραφία της στην πισίνα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να βουτήξουν στο νερό για να τη σώσουν η Ισπανίδα προπονήτριά της, Αντρέα Φουέντες, και ένας βοηθός της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την Marca, η αμερικανική ομάδα που ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην αθλήτρια.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA’s Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women’s solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn

— AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022