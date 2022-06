Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Χόρτκιβ – 22 τραυματίες

Επίθεση με πυραύλους στη πόλη Χόρτκιβ της δυτικής Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί μερικώς μια στρατιωτική εγκατάσταση και να τραυματιστούν 22 άνθρωποι, όπως ανέφερε σε διαδικτυακή ενημέρωση ο κυβερνήτης της περιοχής Τερνόπιλ.

Ο Βολοντίμιρ Τρους δήλωσε ότι τέσσερις πύραυλοι έπληξαν την πόλη, σε απόσταση 75 χιλιομέτρων νότια του Τερνόπιλ, χθες βράδυ.

Video from the site of the explosion in the Ternopil region. pic.twitter.com/BLdkxd9HwI

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 11, 2022