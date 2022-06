Ουκρανοί μαθητές αποφοίτησαν από το βομβαρδισμένο σχολείο τους

Τα παιδιά δίνουν την ελπίδα και την αισιοδοξία για τη ζωή ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.

Αυτό συνέβη και στην πολύπαθη Ουκρανία. Τη χώρα που τους τελευταίους μήνες είναι σε εμπόλεμη ζώνη και ο λαός της ζει το δικό του δράμα.

Οι μαθητές ενός σχολείου έδωσαν το δικό τους μήνυμα για ειρήνη, μέσα από την αποφοίτηση τους.

Μπορεί το σχολείο τους να έχει θρυμματισμένα παράθυρα και βομβαρδισμένους τοίχους, αλλά εκείνοι δεν δίστασαν να δημιουργήσουν εορταστικό κλίμα.

Έτσι λοιπόν γιόρτασαν την αποφοίτησή τους και χόρεψαν μπροστά από τα χαλάσματα.

Σε ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων που τράβηξε ένας παρουσιαστής στην Ουκρανία και ανέβηκε στο Twiiter από το Υπουργείο Εξωτερικών, βλέπουμε τους μαθητές να χορεύουν βαλς στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Λίγοι μαθητές χορεύουν φορώντας καλά ρούχα, είναι συντονισμένοι και κόσμος τους χαζεύει και τραβάει βίντεο.

Πιο πίσω, διακρίνονται στρατιώτες.

Students of School #134, Kharkiv, danced their prom waltz against the backdrop of the ruins of their Alma mater.

Heavily damaged days after #Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February, the school later became the last outpost for #Russian occupiers in Kharkiv.

🎥Suspilne pic.twitter.com/de7yYQy1Mt

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 6, 2022