ΗΠΑ: Παιδάκι 2 ετών βρήκε το όπλο του πατέρα του και τον σκότωσε μπροστά σε όλη την οικογένεια

Αγόρι δύο ετών σκότωσε από ατύχημα τον πατέρα του στη Φλόριντα, όταν τον πυροβόλησε στην πλάτη με πιστόλι που είχε αφεθεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν χωρίς επίβλεψη από τους γονείς του, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι τοπικές αρχές.

Φθάνοντας στην κατοικία (φωτογραφία, επάνω, από Google Maps) του θύματος την 26η Μαΐου κοντά στο Ορλάντο, αστυνομικοί, που ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά, βρήκαν τη μητέρα, τη Μαρία Αγιάλα, να κάνει μαλάξεις στην καρδιά του πατέρα, του Ρέτζι Μάμπρι, τραυματισμένου σοβαρά από σφαίρα.

Αρχικά, οι αστυνομικοί πίστεψαν πως κάποιος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε τον 26χρονο, ο οποίος υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Ομως το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού αποκάλυψε στους ερευνητές ότι τη μοιραία σφαίρα έριξε ο μικρός αδελφός του, 2 ετών, εξήγησε ο Τζον Μίνα, ο σερίφης της κομητείας Οραντζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Sheriff John Mina provides details on the case of a two-year-old who got a hold of his parents’ gun. The boy shot and killed his father on May 26. pic.twitter.com/stgC6yNFj5

Το όπλο βρισκόταν σε σάκο που είχε αφήσει στο πάτωμα ο Ρέτζι Μάμπρι και το παιδί, αφού το βρήκε, άρχισε να το περιεργάζεται και πυροβόλησε τον πατέρα του στην πλάτη καθώς εκείνος έπαιζε βιντεοπαιχνίδι σε υπολογιστή, διευκρινίζεται σε δικόγραφα.

Τα πέντε μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους κοριτσάκι πέντε μηνών, βρίσκονταν μέσα στο ίδιο δωμάτιο όταν εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο γονείς (στη φωτογραφία, κάτω, η μητέρα Μαρία Αγιάλα) ήταν ελεύθεροι υπό όρους, καθώς αντιμετώπιζαν διώξεις για παραμέληση των παιδιών και κατανάλωση ναρκωτικών, σημείωσε ο σερίφης.

Reggie Mabry, 26 – the father tragically shot & killed by his 2-year-old – should not even have had a gun. He & his wife, Marie Ayala, are convicted felons.

Ayala is now in jail on charges incl. Manslaughter by Culpable Negligence & Possession of a Firearm by a Convicted Felon. pic.twitter.com/wLuQdnN1U9

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) June 6, 2022