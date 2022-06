Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απαγορεύεται εφεξής να ποτίζουν τα γκαζόν πάνω από μία φορά την εβδομάδα ή εναλλακτικά δύο, εφόσον δεν παραβιάσουν τον «κόφτη» που έχει οριστεί για τη συγκεκριμένη χρήση νερού.

Για τους παραβάτες, το πρόστιμο είναι τσουχτερό: 2.000 δολάρια για κάθε 1.200 κυβικά μέτρα κατανάλωσης άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

Σε ισχύ παραμένουν εν τω μεταξύ οι ισχυρές συστάσεις στους πολίτες για σύντομα ντους και για λειτουργία των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων μόνο όταν ήταν φουλ γεμάτα.

Το καλοκαίρι προβλέπεται δύσκολο για τα 6 εκατομμύρια κατοίκους στη νότια Καλιφόρνια, όπου τέθηκαν από την Πέμπτη σε ισχύ οι παραπάνω περιορισμοί: οι αυστηρότεροι έως τώρα.

Πρόκειται όμως απλά για πρόγευση όσων έπονται στο άμεσο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιούν ειδικοί. Και, φυσικά, όχι μόνο στη νότια Καλιφόρνια…

Για τρίτο συνεχές έτος η περιοχή, όπως και ολόκληρη η δυτική πολιτεία των ΗΠΑ πλήττονται από έντονη ξηρασία.

Η φετινή χρονιά προβλέπεται να είναι μακράν χειρότερη από τις δύο προηγούμενες.

Η χιονόπτωση και η βροχόπτωση των προηγούμενων μηνών ήταν αισθητά περιορισμένη.

Συνολικά, το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου ήταν το πιο ξηρό που έχει καταγραφεί.

Αυτό μοιραία συνεπάγεται ακόμη λιγότερα αποθέματα νερού. Και σε υπόγεια ύδατα. Και στις τεχνητές λίμνες.

Στις δύο μεγαλύτερες, η στάθμη των υδάτων έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά.

Κι ακόμη δεν έχει μπει καλά-καλά το καλοκαίρι.

Με τους περιορισμούς που τέθηκαν μόλις σε ισχύ, οι αρχές ευελπιστούν ότι θα περιοριστεί η χρήση νερού -και δη η άσκοπη- κατά 35%.

Οι οιωνοί δεν είναι ωστόσο οι καλύτεροι.

Παρά τις ισχυρές συστάσεις των προηγούμενων μηνών, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση αστική χρήση νερού στην πολιτεία αυξήθηκε τον Μάρτιο σχεδόν κατά 19%, σε ετήσια βάση.

Εάν τα νέα περιοριστικά μέτρα δεν αποδώσουν -ή εάν οι συνθήκες ξηρασίας γίνουν ακόμη πιο ακραίες- οι αρχές προειδοποιούν ότι έπεται όχι απλά κι άλλος «κόφτης», αλλα «πέλεκυς».

Προσώρας, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί πλήρης απαγόρευση του υπαίθριου ποτίσματος από τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε πάντως δεν αποκλείεται η Καλιφόρνια να έχει ήδη ζήσει ένα κολασμένο καλοκαίρι.

Όχι μόνο των υψηλών θερμοκρασιών -που θεωρούνται δεδομένες- αλλά και πιθανών διακοπών στην ηλεκτροδότηση, λόγω υπολειτουργίας των υδροηλεκτρικών μονάδων.



Η Διοίκηση Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ ήταν αρκετά σαφής στην τελευταία εκτίμησή της.

Εφόσον οι συνθήκες ακραίας ξηρασίας συνεχιστούν στην Καλιφόρνια τους προσεχείς μήνες -όπως και προβλέπεται- η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μειωθεί κατά 48% αυτό το καλοκαίρι.

Για την αναπλήρωση των απωλειών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές, επισημαίνει.

Όμως αυτό θα συνεπάγεται «φουσκωμένους» λογαριασμούς για τους καταναλωτές και περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή.

Πρόκειται προφανώς για ένα φαύλο κύκλο.

Αυτός μάλιστα όλο και διευρύνεται, τονίζουν αρμόδιοι αξιωματούχοι, καθώς οι συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας επιδεινώνουν ένα ευρύτερο πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης στο ηλεκτρικό δίκτυο των ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνουν, πολλοί πάροχοι και διαχειρίστριες εταιρείες δεν έχουν ακόμη συμπεριλάβει στον προγραμματισμό τους τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, καθιστώντας έτσι το δίκτυο ακόμη πιο ευάλωτο.

Ενόσω συντελούνται όλα αυτά τα δυσοίωνα στην επιφάνεια της καλιφορνέζικης γης, που «σκάει» από την ξηρασία, στο υπέδαφος γίνονται… τεκτονικές αλλαγές.

Σε ορισμένα μέρη της πολιτείας το έδαφος κυριολεκτικά βυθίζεται.

Ένας από τους βασικούς λόγους εκτιμάται ότι είναι η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων.

Καθώς η κλιματική αλλαγή και η αλόγιστη χρήση νερού καταπονούν και στερεύουν τις φυσικές «δεξαμενές» νερού (τα ποτάμια και τις λίμνες), αρχές και κάτοικοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση των υπόγειων αποθεμάτων νερού, μέσω γεωτρήσεων.

Όταν ωστόσο αυτό γίνεται επί χρόνια και παρακτικά χωρίς μέτρο, ενόσω η αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων σταδιακά περιορίζεται -λόγω μειωμένης χιονόπτωσης και βροχόπτωσης- ο κίνδυνος καθιζήσεων αυξάνεται, τονίζουν ειδικοί.

Αυτό ακριβώς λοιπόν εκτιμάται ότι συμβαίνει πλέον στην «καρδιά» της Καλιφόρνιας.

RT sfchronicle The sinking, known as land subsidence, happens when excessive pumping dries out the water reserves underground and collapses the space where water used to be: https://t.co/YCBTQJa0L7 pic.twitter.com/8lenHth49O

— SwiftOnSecurity – Copy (@SwiftOnSecurit1) June 2, 2022