ΠΟΥ: Έρχονται τρομερές προκλήσεις από την «ευλογιά των πιθήκων» – Δείτε live την συνεδρίαση

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε την «ευλογιά των πιθήκων» ως μια νέα τρομερή πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, μαζί με την πανδημία του Covid-19 και την εισβολή στην Ουκρανία, καθώς ο οργανισμός προειδοποίησε για αύξηση των κρουσμάτων του ιού.

Μιλώντας στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του ΟΗΕ στη Γενεύη, ο Tedros Adhanom Ghebreyesus δήλωσε ότι η πανδημία Covid δεν είναι η μόνη κρίση στον κόσμο και προειδοποίησε για μια «τρομερή σύγκλιση» ασθενειών και άλλων φυσικών καταστροφών που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή και τη γεωπολιτική.

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν 92 επιβεβαιωμένα κρούσματα μαϊμούδες σε όλο τον κόσμο και άλλες 28 ύποπτες μολύνσεις, με τις χώρες που επηρεάζονται να περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και τουλάχιστον εννέα χώρες της ΕΕ. Ο κατάλογος του ΠΟΥ δεν περιλάμβανε το Ισραήλ, την Ελβετία και την Αυστρία, οι οποίες έκτοτε επιβεβαίωσαν τα δικά τους κρούσματα.

Ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) επιβεβαίωσε 20 κρούσματα της νόσου μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εν τω μεταξύ, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του για την ασθένεια, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τα αυξανόμενα κρούσματα είναι κάτι που «πρέπει να μας ανησυχεί».

Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ερευνούν ένα τρίτο πιθανό κρούσμα του ιού.

LIVE: Second Plenary meeting at #WHA75 https://t.co/LPaTu6FfOd

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 23, 2022