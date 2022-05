Head of the Institute of Microbiology of the German Armed Forces Roman Woelfel works in his laboraty in Munich, May 20, 2022, after Germany has detected its first case of monkeypox. REUTERS/Christine Uyanik

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί ότι η εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων θα μπορούσε να εξαπλωθεί, καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για πάρτι και φεστιβάλ τους καλοκαιρινούς μήνες. «Καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο στην ευρωπαϊκή περιοχή, με μαζικές συγκεντρώσεις, φεστιβάλ και πάρτι, ανησυχώ ότι η μετάδοση θα μπορούσε να επιταχυνθεί, καθώς τα κρούσματα που ανιχνεύονται αυτήν τη στιγμή είναι μεταξύ εκείνων που εμπλέκονται σε σεξουαλική δραστηριότητα και τα συμπτώματα είναι άγνωστα σε πολλούς, τόνισε ο Κλούγκε. Πάνω από 100 τα ήδη καταγεγραμμένα κρούσματα στην Ευρώπη Περισσότερα από 100 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, μιας ιογενούς λοίμωξης, αναφέρθηκαν στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Σήμερα πολλά ύποπτα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκαν και στην Ολλανδία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο την κυβερνητική υπηρεσία υγείας. Κρούσματα έχουν αναφέρει μεταξύ άλλων η Βρετανία, Ισπανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Περισσότερα από 100 κρούσματα της ιογενούς λοίμωξης, η οποία εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής και είναι συνήθως ήπιας μορφής, έχουν πρόσφατα αναφερθεί εκτός των χωρών της Αφρικής όπου είναι ενδημική. Μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή; Η μετάδοση από σεξουαλική επαφή δείχνει πιθανό ενδεχόμενο, καθώς αρκετά κρούσματα στη Βρετανία αφορούν γκέι άνδρες, αν και μέχρι σήμερα ουδέποτε είχε καταγραφεί η συγκεκριμένη οδός μετάδοσης. Στην Πορτογαλία, και τα 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί απόδειξη σεξουαλικής μετάδοσης: το σεξ είναι εξ ορισμού «στενή επαφή» επισήμανε ο Αλέσιο Ντ'Αμάτο, επίτροπος υγείας της περιφέρειας του Λάτσιο στην Ιταλία, όπου έχουν καταγραφεί τρία περιστατικά. «Η ιδέα ότι υπάρχει κάποιο είδος σεξουαλικής μετάδοσης είναι, πιστεύω, λίγο τραβηγμένη» είπε στο Reuters. Τα κρούσματα στη Βρετανία αποδίδονται στο στέλεχος της Δυτικής Αφρικής, το οποίο προκαλεί το θάνατο στο 1% των περιπτώσεων, και είναι λιγότερο επικίνδυνο από το στέλεχος του Κονγκό, του οποίου η θνητότητα φτάνει το 10%. «Με αρκετά κρούσματα να έχουν επιβεβαιωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και τ5ην Πορτογαλία, πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο εκτεταμένο ξέσπασμα ευλογιάς των πιθήκων που έχουμε δει ποτέ στην Ευρώπη» ανακοίνωσε η ιατρική υπηρεσία του γερμανικού στρατού, η οποία κατέγραψε το πρώτο κρούσμα την Παρασκευή. Ο Φάμπιαν Λίντερτζ του γερμανικού Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ περιέγραψε τη συρροή κρουσμάτων ως επιδημία. «Είναι πάντως απίθανο να διαρκέσει πολύ αυτή η επιδημία» είπε. «Τα κρούσματα μπορούν εύκολα να απομονωθούν μέσω της ιχνηλάτησης επαφών και υπάρχουν εξάλλου φάρμακα και αποτελεσματικά εμβόλια». Εμβόλιο ειδικά για την ευλογιά των πιθήκων δεν υπάρχει, ωστόσο τα εμβόλια με τα οποία εξαλείφθηκε από τον πλανήτη η συγγενική αλλά πολύ πιο επικίνδυνη ασθένεια της ευλογιάς προσφέρει αποτελεσματικότητα γύρω στο 85%, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ. Την Πέμπτη η Βρετανία είχε ανακοινώσει ότι θα προσφέρει το εμβόλιο της ευλογιάς σε ορισμένους εργαζομένους του συστήματος υγείας και πολίτες που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί. Περισσότερα στοιχεία ίσως προκύψουν από τη γενετική αλληλούχηση του ιού σε δείγματα από διαφορετικούς ασθενείς, ώστε να προσδιοριστεί αν τα κρούσματα συνδέονται.