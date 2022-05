Η Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό σήμερα, βομβάρδισε περιοχή στο Κουρσκ της Ρωσίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας άμαχος νεκρός. Η συγκεκριμένη είδηση έρχεται μετά από το ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του Forbes που εξετάζει αν η Ουκρανία θα εισβάλει στο έδαφος της Ρωσίας.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του NEXTA στο Twitter που έχει αντιπαραβάλει δύο άρθρα του Forbes. Ένα πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το συγκεκριμένο μετά από σχεδόν τρεις μήνες πολέμου.

How #Forbes headlines have changed within three months. pic.twitter.com/KyF7HxRFTK

— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2022