Χαμός στην υποδοχή του Ολυμπιακού (vids)

Τρέλα και πανικός για τον Ολυμπιακό!

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές για το Final Four της Ευρωλίγκας και το Βελιγράδι έχει… κοκκινίσει.

Λίγο μετά τις 17:00, η ερυθρόλευκη αποστολή έφτασε στην Stark Arena, με χιλιάδες οπαδούς να επιφυλάσσουν εντυπωσιακή υποδοχή.

Οι σκηνές ήταν τρομερές κατά την άφιξη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους οπαδούς του Θρύλου να ζητούν το βαρύτιμο τρόπαιο.

H Stark Arena έχει ήδη βαφτεί… κατακόκκινη, με τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» να κάνουν κατάληψη στην σερβική πρωτεύουσα.

The red army of Olympiacos fans go WILD as the team bus arrives 🔥👀 pic.twitter.com/wqXZ4Wubo7 — BasketNews (@BasketNews_com) May 19, 2022

Olympiacos fans headed towards the arena in style 🚨 Just imagine what will happen on the inside…🙆‍♂️ pic.twitter.com/wD3BGtuO14 — BasketNews (@BasketNews_com) May 19, 2022

.@olympiacosbc fans are in the house 🏠 Expect the noise to be LOUD when the first Semi tips off! pic.twitter.com/JYomGukQeO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2022











Περισσότερα σε λίγο…