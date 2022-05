Νίκος Δένδιας: Στις ΗΠΑ έχουν αντιληφθεί ότι η Τουρκία είναι ένας ιδιόρρυθμος εταίρος, που λειτουργεί με αναθεωρητισμό

Τι αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή μάλιστα που το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ενωμένο, πώς λειτουργούν οι τουρκικές προκλήσεις και οι υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος και τα ελληνικά νησιά, εξήγησε στον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως ανέφερε σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση.

Σε ερώτηση αν οι Αμερικανοί κατανοούν τα προβλήματα που δημιουργούν οι Τούρκοι και στην Ελλάδα και στη συνοχή του ΝΑΤΟ, ο Νίκος Δένδιας απάντησε ότι «κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού και χθες με την πολύ καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και με τη θριαμβευτική παρουσία και την ομιλία του στο Κογκρέσο σήμερα, ένα πράγμα έγινε φανερό. Ότι συνολικά, όχι μόνο η αμερικανική κυβέρνηση, όχι μόνο η αμερικανική διοίκηση, όχι μόνο ο Πρόεδρος, αλλά συνολικά το αμερικανικό σύστημα έχει αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι ένας πιστός σύμμαχος που έχει ενταχθεί σε ένα σύστημα αξιών: στο σύστημα των δημοκρατιών, στο σύστημα των χωρών οι οποίες πιστεύουν ότι ο κόσμος πρέπει να διέπεται από νόμους και κανόνες».

«Και από την άλλη πλευρά», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, «ότι η Τουρκία είναι ένας ιδιόρρυθμος εταίρος, ο οποίος δεν διστάζει να παραβεί κανόνες και πολλές φορές λειτουργεί με έναν έντονο αναθεωρητισμό. Νομίζω αυτό πια είναι σαφές».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Νίκος Δένδιας είπε πως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, κατά την οποία συζήτησαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να την βοηθήσει, καθώς και για την Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι είχε μια ευρύτερη συζήτηση με τον Αμερικανό ομολόγό του για την πρωτοβουλία 3+1, σε συνέχεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Κύπρου και των ΗΠΑ. «Θα πρέπει να την επαναλάβουμε με φυσική παρουσία τον Σεπτέμβριο. Να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία ανάμεσα στην Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, με την προοπτική το 3+1 να γίνει 4 και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως η φιλική στο περιβάλλον οικονομία, η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια», διαμήνυσε ο κ. Δένδιας.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Άντονι Μπλίνκεν που πραγματοποιήθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου για το κλίμα, Τζον Κέρι. «Είχαμε μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα θέματα προστασίας των θαλασσών, των ωκεανών, της Μεσογείου, του Αιγαίου. Νομίζω εκεί δουλεύουμε με έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να ανακοινώσουμε νέες πρωτοβουλίες πολύ σύντομα», ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

