Ουκρανία: Σοκάρουν οι μαρτυρίες των επιζώντων από το βομβαρδισμένο σχολείο

Βομβαρδισμός σε σχολείο στο Λουγκάνσκ, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 90 άτομα, φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Το CNN μεταφέρει σοκαριστικές μαρτυρίες από τους επιζώντες.

«Με χτύπησε μια πλάκα», δήλωσε ένας άνδρας με επίδεσμο στη μύτη και το μέτωπό του, ο οποίος προτίμησε να μην δώσει το όνομά του για λόγους προστασίας. «Στη συνέχεια, μια άλλη έκρηξη, μικρές πέτρες έπεσαν πάνω μας. Σκοτάδι», περιέγραψε.

«Υπήρχε μια γυναίκα στο δωμάτιό μας που ούρλιαζε όλη την ώρα. Την τραβούσαν έξω και ούρλιαζε όλη την ώρα. Της είπα, ‘μην ουρλιάζεις’. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τίποτα», πρόσθεσε.

«Άρχισαν να σκάβουν», είπε. «Βγήκα έξω. Ήμουν σαν μεθυσμένος άνθρωπος, χαμένος».

Βίντεο από το σχολείο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Σέρχιϊ Χαιντάι, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Λουγκάνσκ, τα οποία δείχνουν ένα κτίριο που ισοπεδώθηκε πλήρως από την επίθεση.

Ο Χαιντάι δήλωσε ότι από τους περίπου 90 ανθρώπους που βρίσκουν καταφύγιο στο σχολείο, μόνο 27 βγήκαν ζωντανοί από την επίθεση το απόγευμα του Σαββάτου. Δείτε το βίντεο:

60 people killed after an airstrike on a school in Bilohorivka in #Luhansk region#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Iv4NvwbgjZ

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) May 8, 2022