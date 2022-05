Οι πιθανότητες για τον τίτλο της Premier League μετά την γκέλα της Λίβερπουλ

«Δώρο» στη Μάντσεστερ Σίτι έκανε η Τότεναμ χθες το βράδυ στο «Άνφιλντ». Τα «σπιρούνια» του Αντόνιο Κόντε κατάφεραν να σταματήσουν την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ μέσα στο σπίτι της, καθώς η αναμέτρηση έληξε χωρίς νικητή (1-1) και έτσι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά της στους τρεις βαθμούς.

Ένα αποτέλεσμα που πλέον δίνει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στη Σίτι. Ακόμα και πριν το στραβοπάτημα των «κόκκινων» οι «Πολίτες» ήταν φαβορί για την κούπα της φετινής Premier League. Ωστόσο, μετά την γκέλα της Λίβερπουλ με την Τότεναμ, η Σίτι βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το back to back.

Και μάλιστα, οι πιθανότητες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέρ της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά και τις μετρήσεις, η Σίτι έχει αυτή τη στιγμή 82% πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα και φέτος. Από την άλλη, το ποσοστό της Λίβερπουλ είναι λιγότερο και από 18%, το οποίο είναι απολύτως λογικό μετά τη μεγάλη απώλεια με την Τότεναμ.

Chance of winning the 2021/22 Premier League based on StatsPerform AI-powered predictions:

◉ 82.47% – Man City

◎ 17.53% – Liverpool

Chance of qualifying for the #UCL

◉ 79.29% – Arsenal

◎ 21.07% – Spurs

That was a HUGE result.

— Squawka (@Squawka) May 7, 2022