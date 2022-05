Εντυπωσιάζουν οι νέες φανέλες της Μπαρτσελόνα

Αφού κατάφερε να «κλειδώσει» την παρουσία της στο επόμενο Champions League, η Μπαρτσελόνα μπορεί να επικεντρωθεί στα μεταγραφικά της και στην επόμενη σεζόν.

Μία σεζόν η οποία θα τη βρει με νέο χορηγό και προφανώς και με νέα φανέλα όπως συμβαίνει. Μπορεί μέχρι στιγμής ο σύλλογος να μην έχει ανακοινώσει κάτι, ωστόσο ήδη έχουν διαρρεύσει οι φανέλες που θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές του Τσάβι τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τόσο η εντός έδρας εμφάνιση, όσο και η εκτός εντυπωσιάζουν, καθώς τα σχόλια είναι άκρως θετικά. Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα έχουν ήδη φωτογραφηθεί με τη νέα εντός έδρας φανέλα.

Shirt sales alone will generate a high revenue for the club next season, I mean these jerseys are GORGEOUS AF 🤤 pic.twitter.com/69ssLfoKQp

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) May 7, 2022