Πήρε θέση στο ΣΕΦ ο Ντουράντ

Στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό όπου θα κριθεί το πέμπτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 του Βελιγραδίου βρέθηκε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο αστέρας του NBA ήρθε στην Ελλάδα για το σπουδαίο ματς καθώς θυμίζουμε πως είχε δώσει το παρών και στο GAME 4 της σειράς στο Πριγκιπάτο ως καλεσμένος του Μάικ Τζέιμς.

Όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, ακούστηκε γιούχα από μερίδα των οπαδών προφανώς λόγω των πανηγυρισμών του στο προηγούμενο ματς, αλλά αρκετοί ήταν και αυτοί που τον αποθέωσαν.

After Game Four, he’s back and this time gets to experience the atmosphere of the Peace And Friendship Stadium 🔥

Welcome @KDTrey5 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/HE94c3G4ZL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 4, 2022