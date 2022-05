Κίνδυνος αποκλεισμού από την Premier League για την Τσέλσι

Μια ανάσα από την οριστική αλλαγή σελίδας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Τσέλσι.

Όπως έγινε γνωστό από όλα τα μεγάλα Μέσα του Νησιού, η πώληση της Τσέλσι βρίσκεται προ των πυλών, καθώς όλα δείχνουν πως κοινοπραξία των Τοντ Μπέλι και Χάνσγιοργκ Βις θα αναλάβει την πιο επιτυχημένη αγγλική ομάδα του 21ου αιώνα με βάση τους τίτλους.

Έπειτα από 19 χρόνια και 21 τίτλους με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, η Τσέλσι ετοιμάζεται για την αλλαγή σελίδας. Μία αλλαγή η οποία ήταν αναπόφευκτη μετά και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Ρώσο μεγιστάνα από τη βρετανική κυβέρνηση.

Όσο ωστόσο η πώληση δεν γίνεται επίσημη, τόσο πιο στενά γίνονται τα περιθώρια για την Τσέλσι. Διότι, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Αγγλία και συγκεκριμένα από την Telegraph, η Τσέλσι μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και με αποκλεισμό από την Premier League!

Πως μπορεί να γίνει αυτό; Η διοργανώτρια αρχή και η κυβέρνηση έχουν δώσει περιθώριο στην Τσέλσι να ολοκληρώσει την πώληση της μέχρι και την τελευταία ημέρα του Μάη. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε οι «μπλε» μπορεί και να μην έχουν δικαίωμα στην Premier League την επόμενη σεζόν!

Some sources claim that Chelsea would be expelled from playing in the Premier League next season if a sale has not gone through by the end of this month and any minor delay would now put that in jeopardy.

– @Matt_Law_DT

— Simon Phillips (@siphillipssport) May 3, 2022