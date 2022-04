Την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, η πυρηνική απειλή συνεχίζει να είναι διαρκώς παρούσα. Ο πρόεδρος εθνικιστικού κόμματος της Ρωσίας, Αλεξέι Ζουραβλίοφ, αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν η Μόσχα χρησιμοποιούσε πυρηνικά. Η συζήτηση αυτή που πριν από λίγους μήνες θα θεωρούνταν εκτός τόπου και χρόνου, έλαβε χώρα στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, με τους παρουσιαστές να προσπαθούν να ανακαλέσουν τον Ζουραβλίοφ στη «λογική».

Ο ίδιος είπε ότι εάν η Ρωσία εκτόξευε πυρηνικά όπλα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε τα βρετανικά νησιά θα έσβηναν από τον χάρτη.

«Ένας πύραυλος Sarmat και τα βρετανικά νησιά δε θα υπάρχουν πια». Μάλιστα επέμεινε πως «το έλεγε σοβαρά» με έναν οικοδεσπότη να σχολιάζει πως και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει πυρηνικά όπλα και πως «κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον πόλεμο», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι παραγωγοί της εκπομπής έδειξαν στη συνέχεια, στους τηλεθεατές έναν χάρτη που παρουσίαζε πυραύλους να έχουν εκτοξευθεί από το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα μεταξύ Πολωνίας, Λιθουανίας και Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι πύραυλοι θα μπορούσαν να φτάσουν στο Βερολίνο σε 106 δευτερόλεπτα, στο Παρίσι σε 200 δευτερόλεπτα και στο Λονδίνο σε 202 δευτερόλεπτα.

Οι αναφορές αυτές έγιναν στην εκπομπή, η οποία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα της Ρωσίας, ενώ οι οικοδεσπότες και οι καλεσμένοι συζητούσαν τα σχόλια του Βρετανού υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίππι, ο οποίος είπε ότι τα χτυπήματα της Ουκρανίας στο ρωσικό έδαφος θα ήταν «νόμιμα» εάν διέκοπταν τις γραμμές εφοδιασμού.

«Ένας Sarmat (πύραυλος) και αυτό ήταν – τα βρετανικά νησιά δε θα υπάρχουν πια», είπε ο Ζουραβλίοφ. Όταν η Όλγα Σκαμπέγιεβα, μία από τις παρουσιάστριες προειδοποίησε: «αλλά είμαστε σοβαροί άνθρωποι», ο πολιτικός αντέδρασε τονίζοντας: «και το λέω σοβαρά αυτό». «Μας κατηγορούν για κρατική τρομοκρατία» πρόσθεσε, προκαλώντας τον άλλο οικοδεσπότη Ευγκένι Ποπόφ να πει: «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης πυρηνικά όπλα» και να προσθέτει: «Κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον πόλεμο όταν προτείνετε ένα χτύπημα με Sarmat. Καταλαβαίνετε ότι κανείς δε θα επιβιώσει; Κανείς στον πλανήτη».

Και για ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά, ο Ζουραβλίοφ συνέχισε: «Πρέπει να τους δείξουμε αυτή την εικόνα. Παιδιά κοιτάξτε την εικόνα – μετρήστε τα δευτερόλεπτα, θα τα καταφέρετε; Γεια σας, είναι ήδη εδώ».

Καθώς ο Ποπόφ πασχίζει να συγκρατήσει τα γέλια του, ο Ζουραβλίοφ λέει: «Αυτός είναι ο τρόπος. Αφήστε τους να το σκεφτούν. Πάρτε ένα χρονόμετρο, μετρήστε μέχρι τα 220 δευτερόλεπτα. Έτσι τους μιλάς, δεν καταλαβαίνουν τίποτα άλλο».

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn’t seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 28, 2022