Μπούκα: Πτώματα τριών ανδρών με δεμένα τα χέρια βρέθηκαν θαμμένα κοντά στην πόλη

Τα πτώματα τριών ανδρών που βασανίστηκαν και πυροβολήθηκαν, βρέθηκαν σε έναν τάφο κοντά στην Μπούκα σήμερα Σάββατο, με τα χέρια και τα μάτια των θυμάτων δεμένα, ανακοίνωσε η αστυνομία του Κιέβου.

«Τα θύματα βασανίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα (…) Στο τέλος, το καθένα από αυτά πυροβολήθηκε στον κρόταφο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κιέβου, ο Αντρί Νεμπίτοφ σε ανακοίνωσή του.

«Τα θύματα βρέθηκαν με δεμένα τα χέρια τους, με ρούχα γύρω από τα πρόσωπά τους, ώστε να μην βλέπουν τίποτα και ορισμένα με τα στόματά τους φιμωμένα», πρόσθεσε.

⚡️ Grave with bodies of 3 men discovered in Kyiv Oblast.

The men were tortured and then shot by Russian soldiers, according to Chief of Police in Kyiv Oblast Andriy Nebytov.

Their bodies were found in a shallow grave in the forest in the Buchansky District of the oblast.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022