Ο Κλοπ έχει το καλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία της Λίβερπουλ

Στη Λίβερπουλ έως και το 2026 θα συνεχίσει ο Γιούργκεν Κλοπ, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους, δίνοντας έτσι συνέχεια στο δικό τους «παραμύθι».

Ο Γερμανός τεχνικός έχει μεταμορφώσει εντελώς τους «κόκκινους» στα χρόνια που βρίσκεται στο «Άνφιλντ» έχοντας φτιάξει μία από τις καλύτερες ομάδες του πλανήτη.

Από το 2015, όταν και ανέλαβε τα ηνία της Λίβερπουλ, έως και σήμερα, ο Κλοπ έχει δώσει 373 αναμετρήσεις ως τεχνικός των reds. Σε αυτά τα παιχνίδια, η Λίβερπουλ έχει καταφέρει να επικρατήσει τις 229, με τον αριθμό να αντιστοιχεί στο 61.4%.

Αυτό είναι και το καλύτερο ποσοστό νικών που είχε ποτέ κάποιος προπονητής στην ιστορία της Λίβερπουλ ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο της ομάδας για τουλάχιστον 50 παιχνίδια.

61.4% – Jürgen Klopp has won 229 of his 373 games in charge of Liverpool in all competitions (61.4%), the highest win ratio of any manager to take charge of 50+ games in the club’s history. Staying. pic.twitter.com/DaQH6rl8Fj

— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2022