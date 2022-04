Νταβίντ Σίλβα: Συνεχίζει για ακόμη έναν χρόνο στη Σοσιεδάδ

Αειθαλής κι αγέρωχος… Ο Νταβίντ Σίλβα παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση, παρά το γεγονός πως έχει φτάσει πλέον τα 36 και η Ρεάλ Σοσιεδάδ αποφάσισε να επεκτείνει για άλλον ένα χρόνο τη συνεργασία τους.

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Βάσκους έως το καλοκαίρι του 2023 και θα συνεχίσει στο Σαν Σεμπαστιάν για τρίτη χρονιά, έχοντας υπογράψει ως ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2020.

«Ο μάγος θα συνεχίσει να μας ευχαριστεί μέσα στο γήπεδο. Ακόμη μία σεζόν ο Σίλβα θα φοράει τη φανέλα μας» ανέφερε η ανακοίνωση της Σοσιεδάδ για τον Σίλβα, ο οποίος μετράει φέτος 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 1 γκολ και 3 ασίστ.

🧙‍♂️ The magician has a message for you 🔵⚪️🔵#Silva2023 | #AurreraReala pic.twitter.com/pgubT8XhEp

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) April 29, 2022