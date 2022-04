Αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του Τζ. Πάιατ παρέθεσε ο Ν. Δένδιας

Αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του αποχωρούντα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέφρι Πάιατ, παρέθεσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Κατά την προσφώνησή του ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη στρατηγική διμερή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, στις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και στην τουρκική παραβατική συμπεριφορά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Συγκεκριμένα, στην προσφώνηση του, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες εντός των οποίων ο Αμερικανός πρέσβης κλήθηκε να εργασθεί, όπως η πανδημία και πιο πρόσφατα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάνοντας μνεία στο γεγονός ότι ο κ. Πάιατ είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στη χώρα αυτή.

During a farewell lunch in honour of outgoing #US Ambassador, Ι thanked @USAmbPyatt for his valuable contribution to further advancing the 🇬🇷🇺🇸 strategic relationship and cooperation during his tenure in #Greece. pic.twitter.com/dZoioqTTtT

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 28, 2022