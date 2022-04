Μπέζος κατά Μασκ για Twitter: «Μήπως η Κίνα μόλις κέρδισε λίγη επιρροή;»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο Τζεφ Μπέζος τη συμφωνία εξαγοράς της Twitter από τον Έλον Μασκ για 44 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Μήπως η κινεζική κυβέρνηση μόλις απέκτησε λίγη επιρροή στην πλατεία της πόλης;» (σ.σ., χαρακτηρισμός του Μασκ για το Twitter), διερωτήθηκε ο Μπέζος με ανάρτηση στο Twitter, «φωτογραφίζοντας» τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς του Μασκ με το Πεκίνο.

Σημειώνεται ότι ο CEO της Tesla δημιούργησε μια γραμμή παραγωγής στη Σανγκάη το 2018, ενώ η εταιρεία του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικές επιχειρήσεις για τον εφοδιασμό της με τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T



«Η απάντησή μου είναι ότι, μάλλον όχι», συνέχισε ο Μπέζος, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως η εξαγορά να δημιουργήσει κάποιες επιπλοκές για την Tesla στην Κίνα, όπου η πρόσβαση στο Twitter όπως και σε άλλα δυτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει απαγορευτεί.

«Αλλά θα δούμε. Ο Μασκ είναι εξαιρετικά καλός στο να ελίσσεται σε αυτού του είδους την πολυπλοκότητα», πρόσθεσε αινιγματικά.

My own answer to this question is probably not. The more likely outcome in this regard is complexity in China for Tesla, rather than censorship at Twitter.

— Jeff Bezos (@JeffBezos) April 26, 2022