O Mαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix της Ίμολα, καθώς μετά την pole της Παρασκευής, τη νίκη στο sprint race το Σάββατο, είδε πρώτος την καρό σημαία και στον αγώνα της Κυριακής. Έτσι ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull πήρε την δεύτερη του νίκη σε τέσσερεις αγώνες.

Οι κόκκινοι ταύροι έκαναν το 1-2, με τον Σέρτζιο Πέρεζ να τερματίζει στην δεύτερη θέση μπροστά από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε έξοδο του Λεκλέρ για να ανέβει στο βάθρο.

Ο αγώνας πάντως για την Ferrari ήταν καταστροφικός, καθώς ο Μονεγάσκος πιλότος τερμάτισε στην 6η θέση και λίγο έλειψε να εγκαταλείψει και αυτός, όπως ο Σάινθ στον πρώτο γύρο της αναμέτρησης που μετά από μια επαφή βρέθηκε εκτός πίστας και δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα. Στην 4η θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα του ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έδωσε πολύτιμους βαθμούς στην Mercedes.

Ο αγώνας ουσιαστικά κρίθηκε από την εκκίνηση, καθώς η πίστα ήταν ιδιαίτερα βρεγμένη και άπαντες άρχισαν με ενδιάμεσα ελαστικά. Ο πρωτοπόρος Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε πολύ καλά, κάτι που δεν έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος είδε τους Σέρτζιο Πέρεζ και Λάντο Νόρις να τον προσπερνούν. Στον πρώτο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του λόγω επαφής του Ρικιάρντο με τον Σάινθ, o οποίος και εγκατέλειψε εφόσον κόλλησε στην αμμοπαγίδα.

Δέκα γύρους πριν από την καρό σημαία ο Σαρλ Λεκλέρ προσπάθησε να προσπεράσει τον Πέρεζ και λίγο πριν τα καταφέρει ο Μονεγάσκος υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στον 53ο γύρο, όταν πάτησε άτσαλα πάνω σε ψηλό κερμπ, έκανε τετ-α-κε και προσέκρουσε ελαφρά στις μπαριέρες. Στην συνέχεια μπήκε στα πιτ για να αλλάξει τον εμπρός προφυλακτήρα και τελικά κατέλαβε την 6η θέση, χάνοντας αρκετούς πόντους στην μάχη που δίνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Επόμενος αγώνα για την Formula 1 θα γίνει στις ΗΠΑ στο Μαϊάμι για τον πέμπτο αγώνα της σεζόν που θα διεξαχθεί το διήμερο από τις 6 έως της 8 Μάϊου.

