Ρωσικά αντίποινα: Σφυροκόπημα σε Κίεβο και Λβιβ-Εικόνες φρίκης στη Μαριούπολη

Τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς ύστερα από την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων δέχθηκε την Παρασκευή το Κίεβο, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη οργής και απόπειρα εκδίκησης της Ρωσίας για τη βύθιση του καταδρομικού «Moskva», ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εκρήξεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως και στη δυτική πόλη Λβιβ, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν νωρίς το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι θα απαντήσει στις ενέργειες των ουκρανικών δυνάμεων εντός του ρωσικού εδάφους με αύξηση των επιθέσεων στο Κίεβο.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Ο αριθμός και η κλίμακα των πυραυλικών πληγμάτων κατά στόχων στο Κίεβο θα αυξηθεί ως απάντηση στο εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου που διενεργεί επιθέσεις τρομοκρατικού χαρακτήρα ή σαμποτάζ στο ρωσικό έδαφος».

#Ukrainian media reports about powerful explosions in #Kyiv.

City ​​CCTV cameras shows that as the result of the shellings some districts of the city were left without electricity.

There were also reports of explosions in #Kharkiv and #Kherson. pic.twitter.com/BYuvJAP2Wm

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022