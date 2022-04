Φεστιβάλ Καννών 2022: Πλούσιο σε ονόματα αλλά και με ελληνικές εικόνες

Η τελευταία ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα «Dodo» που θα προβληθεί στο τμήμα Cannes Premiere αλλά και δύο ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος που έχουν γυριστεί στην χώρα μας, το «Crimes of the Future» του Καναδού Ντειβιντ Κρόνενμπεργκ με τους Βίγκο Μόρτενσεν και Λεά Σεντού και το «Triangle of Sadness» του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ, κινούν το ελληνικό ενδιαφέρον σε ότι αφορά το πρόγραμμα του 75ου Φεστιβάλ Καννών, μέρος του οποίου ανακοινώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι.

Για την ακρίβεια, όπως ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ των Καννών Τιερί Φρεμό επεσήμανε, θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν μελλοντικά. Εξάλλου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η κριτική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί 17 – 28 Μαΐου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του «Dodo» όπου εκτός άλλων πρωταγωνιστούν η Σμαράγδα Καρύδη, ο Άκης Σακελλαρίου και ο Άγγελος Παπαδημητρίου, «δεκατέσσερις άνθρωποι όλων των τάξεων, των ηλικιών, των εθνικοτήτων, θα βρεθούν εγκλωβισμένοι στο κτήμα μιας οικογένειας, εκεί όπου πρόκειται να γίνει ένας γάμος ώστε η οικογένεια να σωθεί από τη χρεοκοπία και την ελεύθερη πτώση της στην ταξική πυραμίδα της χώρας. Δεκατέσσερις συμπρωταγωνιστές σε μια παράλογη τραγικωμωδία που εξελίσσεται “κεκλεισμένων των θυρών”».

Σε ότι αφορά το «Crimes of the future» του Κρόνενμπεργκ, σύμφωνα με την συνέντευξη που είχε δώσει στο ΒΗΜΑ ο παραγωγός της ταινίας Ρόμπερτ Λάντος, «στην ιστορία η Ελλάδα δεν ονομάζεται ως χώρα και το ίδιο συμβαίνει με την εποχή στην οποία συμβαίνουν τα όσα παρακολουθούμε. Όμως από κάθε τι που βλέπουμε στην ταινία, είναι εμφανές, ότι βλέπουμε Ελλάδα. Το ελληνικό χρώμα δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Οποιοσδήποτε ξέρει έστω και λίγο την Ελλάδα θα ξέρει ότι βρισκόμαστε στην Αθήνα.»

Το «Triangle of Sadness» στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Σάρλμπι Ντιν, Χάρις Ντίκινσον και Γούντι Χάρελσον, είναι μια παραγωγή των Plattform Produktion, Essential Films και Parisienne de Production, με τη Heretic στο ελληνικό κομμάτι της παραγωγής (έχει συμμετοχή και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου). Σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας, δύο μοντέλα που βρίσκονται στο κρίσιμο σημείο της καριέρας τους, καταλήγουν σε ένα ηλιόλουστο ελληνικό νησί.

Η αυλαία του φεστιβάλ θα σηκωθεί την Τρίτη 17 Μαΐου με μια κωμωδία ζόμπι, το «Ζ» του Μισέλ Χαζαναβίσιους, γνωστού από τον φόρο τιμής του στο βωβό σινεμά με την ταινία «The artist», που είχε επίσης ξεκινήσει την καριέρα της από το φεστιβάλ των Καννών. Άλλες ταινίες που συμμετέχουν στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα είναι οι «Tori et Lokita» των Λικ και Ζαν Πιέρ Νταρντέν, το κορεάτικο «Απόφαση να φύγεις» (Decision to leave) από τον δημιουργό του «Old Boy» Παρκ Τσαν Γουκ, το ρουμάνικο «RMN» του Κριστιαν Μουνγκίου, το «Broker» από τον Ιάπωνα Χιροκάζου Κόρε Εντα και το «Armageddon Time» του Αμερικανού Τζέιμς Γκρέι με τους Αντονι Χόπκινς και Αν Χάθαγουεϊ.

Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί η συμμετοχή του Ουκρανού Σεργκέι Λόζνιτσα με το εκτός συναγωνισμού ντοκιμαντέρ «The natural history of destruction» (Η φυσική ιστορία της καταστροφής) και το μουσικό ντοκιμαντέρ του Ιθαν Κόεν «Jerry Lee Lewis: Trouble in mind» που αφορά τον σταρ της ροκ εντ ρολ Τζέρι Λι Λιούις. Ένα άλλο μουσικό ντοκιμαντέρ στο εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα είναι το «Moonage daydream» του Μπρετ Μόργκεν για τον Ντέιβιντ Μπόουι και τη σινεφιλία του.

Από πλευράς μεγάλων σταρ, ο Τομ Κρουζ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, επιστρέφει στο φεστιβάλ των Καννών 30 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας του Ρον Χάουαρντ «Far and away» για να παραστεί στην παγκόσμια πρώτη του «Top Gun Meverick». Εκτός συναγωνισμού είναι και ο «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν, μια ιστορία για τον Ελβις Πρίσλεϊ στην οποία παίζει ο Τομ Χανκς, ο «Νοέμβριος» του Σέντρικ Χιμενέζ που αφορά την τρομοκρατία στην Γαλλία αλλά και η τελευταία ταινία του Τζορτζ Μιλερ «3.000 years of longing» ,μια ταινία για την αρχή και (ίσως) το τέλος του κόσμου.

Στο τμήμα Cannes Premiere συμμετέχουν επίσης ο Ρασίντ Μπουσαρέμπ με «Τα αδέλφια μας» (Nos frangins) το τρίτο μέρος μιας τριλογίας εμπνευσμένης από την σύγχρονη Ιστορία της Γαλλίας, ο βετεράνος Μάρκο Μπελόκιο με την τηλεοπτική ταινία «Esterno Notte», μια ιστορία για τον Αλντο Μόρο και την δολοφονία του από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και ένα μέρος από τη σειρά «Irma Vep» του Ολιβιέ Ασαγιάς.