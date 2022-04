Για την «τελική μάχη» στη Μαριούπολη ετοιμάζονται οι ουκρανικές δυνάμεις αφού φαίνεται ότι τους τελειώνουν τα πυρομαχικά, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας.

Σε δήλωσή της στο Facebook, η 36η ταξιαρχία πεζοναυτών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε: «Τα πυρομαχικά τελειώνουν».

Αφού υπερασπίστηκαν το λιμάνι για 47 ημέρες και έκαναν «ό, τι ήταν δυνατό και αδύνατο» για να διατηρήσουν τον έλεγχο της πόλης, οι πεζοναύτες δήλωσαν ότι «απωθήθηκαν» και «περικυκλώθηκαν» από τον ρωσικό στρατό, προσθέτοντας:

«(σ.σ. Θα) Είναι θάνατος για κάποιους από εμάς και αιχμαλωσία για τους υπόλοιπους». Την είδηση μεταδίδει και το AFP.

#UPDATE Ukrainian forces are preparing for a «last battle» to control the southern port of #Mariupol, besieged by Russians since the invasion, marines in the city said Monday pic.twitter.com/P0t4IN3DdG

