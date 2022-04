Ένα demo του Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε κασέτα πρόκειται να δημοπρατηθεί στην τιμή των 10.000 αγγλικών λιρών.

Το τραγούδι που διαρκεί τέσσερα λεπτά και δύο δευτερόλεπτα, είναι demo εκδοχή του τραγουδιού «Attention» του πρώην μέλους των Beatles, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Ringo Starr το 1981 «Stop And Smell The Roses».

Είχε δοθεί στον σαξοφωνίστα Χάουι Κέισι ως πηγή αναφοράς πριν από την ηχογράφηση του δίσκου. Η σύζυγος του Κέισι, Σίλα, έκανε επίσης τα δεύτερα φωνητικά στην ολοκληρωμένη έκδοση του τραγουδιού, μαζί με τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ.

Η κασέτα ήχου Maxwell C-60, η οποία έχει επίσης χειρόγραφη ετικέτα, αναμένεται να πωληθεί έως και 10.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία του οίκου Omega Auctions στο Λίβερπουλ, στις 26 Απριλίου.

Ο υπεύθυνος της δημοπρασίας Πολ Φεργουέδερ είπε: «Το να ακούς τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ σόλο να επεξεργάζεται ένα τραγούδι σαν αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό και δίνει μια εικόνα για το εκπληκτικό ταλέντο του στη σύνθεση τραγουδιών».

