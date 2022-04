Κλιμακούμενες, οι δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας για την εισβολή στη Ουκρανία βάζει όλο και περισσότερο στο «στόχαστρο» και τους Ρώσους ολιγάρχες.

Αρκετοί παραμένουν πάντως από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Δεν είναι άλλωστε καν η πρώτη φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές οικονομικές κυρώσεις.

Από την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, το 2014, έχουν επιβληθεί οικονομικά αντίμετρα από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία ή τον Καναδά σε βάρος τουλάχιστον 20 Ρώσων δισεκατομμυριούχων.

Κι αυτοί -όπως και οι υπόλοιποι- με τη σειρά τους έχουν φροντίσει ώστε η κινητή και ακίνητη περιουσία τους να είναι σχεδόν στο «απυρόβλητο», μεταφέροντας περιουσιακά στοιχεία σε συγγενείς ή μέσω ενός πλέγματος εξωχώριων εταιρειών στους ανά τον κόσμο φορολογικούς παραδείσους.

Κάτι που τώρα καθιστά ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση το «πάγωμα» ή την κατάσχεση της περιουσίας τους, κινητής και ακίνητης.

Συμφωνα με παλαιότερη έκθεση του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών (NBER) των ΗΠΑ, αυτή έφτανε σε αξία μόνο ως προς το υπεράκτιο σκέλος της (60% του πλούτου τους) περί τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017.

Ήτοι τρεις φορές μεγαλύτερο από τα επίσημα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα της ίδιας της Ρωσίας.

And that’s how it’s been for the past 20 years. They stay silent and uninvolved, and in return they get to become the world’s richest people. Earning their fortunes in Russia and living abroad. And of course, they have to share with Putin through kickbacks or direct bribes. pic.twitter.com/S9MLXWmcVM

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 30, 2022