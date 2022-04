Συνάντηση Μητσοτάκη – Νούλαντ: «Επαναβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων με τις ΗΠΑ»

Η κατάσταση στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Βικτόρια Νούλαντ.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter, κατά τη συνάντηση υπήρξε ενδελεχής ανταλλαγή απόψεων και επαναβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Thorough exchange of views with Under Secretary @UnderSecStateP Nuland on Ukraine and the latest developments in our region. Reaffirmed the excellent level of our bilateral relations with the US.

