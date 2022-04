Πως το παιδί μπορεί να φτιάξει κινούμενο σχέδιο

Mε την προβολή ενός επεισοδίου της σειράς «Πανδώρα και Πλάτωνας – The Magic Birds» που θα ακολουθηθεί από ένα απόσπασμα making of του (πως γυρίστηκε) ξεκινούν τα workshops/ εργαστήρια που διοργανώνει το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Animation Hellas, απευθυνόμενα σε παιδιά από 6 ως 12 ετών. Τα παιδιά μέσω αυτής της αξιόλογης και πρωτότυπης προσπάθειας, θα έχουν την ευκαιρία της απόλαυσης δύο ωρών διαδραστικής δημιουργικότητας μέσω της οποίας, με διασκεδαστικό τρόπο, θα αποκτούν επαφή με τον μαγικό κόσμο του κινουμένου σχεδίου.

Η πρωτοβουλία, πλήρης τίτλος της οποίας είναι 1ο Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων E-KIDS, για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου (6 έως 12 χρονών), εγκαινιάζεται τον τρέχοντα Απρίλιο. Πιο συγκεκριμένα, η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τα Σαββατοκύριακα 9 – 10 Απριλίου, 16 – 17 Απριλίου και 14 -15 Μαΐου και θα πραγματοποιηθούν στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (οι ώρες: 11:00-13:00 και 15:00-17:00). «Τα workshops αναφέρονται κάθε φορά σε διαφορετική τεχνική του animation και στόχος είναι – εκτός από το εκπαιδευτικό μέρος του εργαστηρίου – να μπορεί το κάθε παιδί, να βγει από την αίθουσα με ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, δηλαδή μια σχεδιασμένη εν δυνάμει ταινιούλα από το ίδιο το παιδί» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων.

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί του χώρου του ελληνικού animation θα αναλάβουν την ξενάγηση των παιδιών στη μαγεία του κινουμένου σχεδίου, ενώ η θεματική ποικιλία των εργαστηρίων (ελληνική μυθολογία, Ευρώπη, οι φίλοι μας τα ζώα κ.λπ.) δίδει στο εγχείρημα ακόμα πιο ευφάνταστο χαρακτήρα. Για παράδειγμα ,στόχος είναι τα παιδιά να δοκιμάσουν στην πράξη τεχνικές animation όπως το cut out και το stop motion animation. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργήσουν μια μικρή ταινία με ήρωες τους χαρακτήρες της σειράς «Πανδώρα και Πλάτωνας, The Magic Birds» και η να σημειωθεί ότι η επιλογή της εμβληματικής αυτής ελληνικής σειράς δεν έγινε τυχαία: λαμβάνοντας υπόψη τα οικολογικά μηνύματα που απορρέουν από τα σενάρια των The Magic Birds θα τίθενται διάφορα ερωτήματα που προέρχονται από αυτά, σχετικά με την προστασία του πλανήτη και του οικοσυστήματος που τον περιβάλλει.

«Αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε στους μικρούς Αθηναίους είναι η δυνατότητα να μεγαλώνουν με χαμόγελο αλλά και γνώση, να εξάπτουμε τη φαντασία τους, να ακονίζουμε τη δημιουργικότητά τους, να τους προσφέρουμε πολλές και διαφορετικές παραστάσεις» δήλωσε για την εν λόγω προσπάθεια ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης. «Το εκπαιδευτικό φεστιβάλ του Athens Film Office στο Σεράφειο είναι ένα από τα πολλά δημιουργικά προγράμματα που παρέχουμε ως Δήμος, δωρεάν στα παιδιά και στις οικογένειες τους.»

Σε ότι αφορά το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων (AFO), ο υγιέστατος αυτός οργανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα προς μίμηση, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στο πλαίσιο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Εχοντας σταδιακά μετατρέψει την Αθήνα σε «Film Friendly City», το AFO έχει συμβάλει ώστε περισσότερες από 70 διεθνείς και εγχώριες παραγωγές να επιλέξουν την Αθήνα για τα γυρίσματά τους. Διευκολύνει τις διαδικασίες των γυρισμάτων και προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα για να τις προσελκύσει, ενώ υπολογίζεται πως έχει προσφέρει σημαντικά έσοδα στην τοπική οικονομία._

Χρήσιμες πληροφορίες

Πότε: Σαββατοκύριακα 9 – 10 Απριλίου, 16 – 17 Απριλίου και 14 -15 Μαΐου, ώρες: 11:00-13:00 και 15:00-17:00

Που: στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Πόσο: τα εργαστήρια είναι με ελεύθερη συμμετοχή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αίτηση συμμεοχής: https://athensfilmoffice.com/ekids/