Η ιστορική 44αρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Νετς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία στον μαγικό του ΝΒΑ, καθώς στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς σημείωσε 44 πόντους και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στους Νετς με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει σε ένα ακόμα παιχνίδι μυθικά πράγματα οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και τους Μπακς ακόμα πιο κοντά στην κορυφή της ανατολής.

Ο Greak Freak απέναντι στην παρέα του Κέβιν Ντουράντ πέτυχε συνολικά 44 πόντους με 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με 14/21 σουτ, 1/4 τρίποντα, ενώ είχε και 15/19 βολές και 8 λάθη.

Δείτε εδώ την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Top 2 and he’s not two.

44 PTS | 14 REB | 6 AST | 67% FG pic.twitter.com/7Tu2ce0O2d

